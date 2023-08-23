Чи потрапить у тюрму головний сепаратист Балкан

Президент Республіки Сербської (РС) Мілорад Додік опинився як ніколи близько до арешту.

Про те, чи піде Захід на таку ескалацію, або залишить це на рівні порожніх погроз читайте в статті тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Випробування Додіком: чи піде Захід на арешт ключового агента впливу РФ на Балканах.

Заяви президента Республіки Сербської про незалежність від Боснії і Герцеговини (БіГ) вже не нові.

Але після кожної зустрічі з Путіним вони стають дедалі більш різкими та загрозливими, починаючи поступово втілюватися у життя.

Додік, якого постійно підштовхують з Москви, вже тривалий час намагається добитися ліквідації Офісу високого представника ООН в БіГ (далі – ОВП), який заважає йому розхитувати ситуацію в країні.

Завдяки досить пасивній позиції ОВП Додік швидко перейшов від пропозицій його модернізації до вимог ліквідації.

Ба більше, він почав війну з високим представником ООН в Боснії і Герцеговині!

Такого за 30 післявоєнних років не було жодного разу.

Механізм призначення у 2021 році Крістіана Шмідта високим представником ООН в Боснії і Герцеговині був спірним. Це зіграло на руку сепаратистам у Республіці Сербській, які відразу заявили, що не визнають нового керівника Офісу високого представника та не співпрацюватимуть із ним.

Союзників у президента РС Додіка трохи замало, адже він – маргінальний політик, якого підтримують лише декілька лідерів: президент Сербії Александар Вучич, президент Хорватії Зоран Міланович, прем’єр Угорщини Віктор Орбан, ну і Владімір Путін.

Усіх їх об’єднує з Додіком автократизм влади, бажання мати велику дружбу з Путіним (а головним чином – дешеві російські енергоносії), неоднозначне ставлення до російської агресії проти України, підтримка сепаратизму.

Додік відверто підтримує путінську агресію проти України.

Вучич та Путін, швидше за все, не союзники, а сюзерени Додіка, які багато в чому визначають політику та дії президента РС.

Та чи достатньо цих союзників, щоб врятувати Додіка від Заходу?

Тим більше, що все виглядає так, що у Заходу нарешті урвався терпець – президент Республіки Сербської зайшов дуже далеко.

Збільшено чисельність стабілізаційних сил EUFOR та запроваджено патрулювання в деяких містах. Високий представник починає застосовувати Боннські повноваження та намагається діяти через судові позови, щоб зупинити дуже активного президента РС.

Європарламент 530 голосами проти 68 проголосував за запровадження щодо Додіка санкцій ЄС. А США вже ввели санкції проти президента РС, голови уряду, спікера Скупщини та члена Президії БіГ від сербського народу.

Починається і фінансово-економічний тиск на РС, яка значною мірою залежить від фінансових вливань з Євросоюзу.

Міжнародній спільноті треба діяти більш динамічно і жорстко задля збереження не лише БіГ, але й миру в регіоні. Та пам’ятати, що це – Балкани, регіон, де більше поважають силу, аніж верховенство права та умовляння.

Тільки так можна зупинити Мілорада Додіка та його кремлівських кураторів і врятувати регіон від нової війни.

Докладніше – у матеріалі Володимира Цибульника Випробування Додіком: чи піде Захід на арешт ключового агента впливу РФ на Балканах.