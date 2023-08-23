Попадет ли в тюрьму главный сепаратист Балкан

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик оказался как никогда близко к аресту.

О том, пойдет ли Запад на такую эскалацию, или оставит это на уровне пустых угроз читайте в статье временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цыбульника Испытание Додиком: пойдет ли Запад на арест ключевого агента влияния РФ на Балканах.

Заявления президента Республики Сербской о независимости от Боснии и Герцеговины (БиГ) уже не новы.

Но после каждой встречи с Путиным они становятся все более резкими и угрожающими, начиная постепенно воплощаться в жизнь.

Додик, которого постоянно подталкивают из Москвы, уже длительное время пытается добиться ликвидации Офиса высокого представителя ООН в БиГ (далее – ОВП), который мешает ему расшатывать ситуацию в стране.

Благодаря довольно пассивной позиции ОВП Додик быстро перешел от предложений его модернизации к требованиям ликвидации.

Более того, он начал войну с высоким представителем ООН в Боснии и Герцеговине!

Такого за 30 послевоенных лет не было ни разу.

Механизм назначения в 2021 году Кристиана Шмидта высоким представителем ООН в Боснии и Герцеговине был спорным. Это сыграло на руку сепаратистам в Республике Сербской, которые сразу заявили, что не признают нового руководителя Офиса высокого представителя и не будут сотрудничать с ним.

Союзников у президента РС Додика немного, ведь он – маргинальный политик, которого поддерживают лишь несколько лидеров: президент Сербии Александар Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович, премьер Венгрии Виктор Орбан, ну и Владимир Путин.

Всех их объединяет с Додиком автократизм власти, желание иметь большую дружбу с Путиным (а главным образом – дешевые российские энергоносители), неоднозначное отношение к российской агрессии против Украины, поддержка сепаратизма.

Додик откровенно поддерживает путинскую агрессию против Украины.

Вучич и Путин, скорее всего, не союзники, а сюзерены Додика, которые во многом определяют политику и действия президента РС.

Но достаточно ли этих союзников, чтобы спасти Додика от Запада?

Тем более, что все выглядит так, что у Запада наконец лопнуло терпение – президент Республики Сербской зашел очень далеко.

Увеличена численность стабилизационных сил EUFOR и введено патрулирование в некоторых городах. Высокий представитель начинает применять Боннские полномочия и пытается действовать через судебные иски, чтобы остановить очень активного президента РС.

Европарламент 530 голосами против 68 проголосовал за введение в отношении Додика санкций ЕС. А США уже ввели санкции против президента РС, главы правительства, спикера Скупщины и члена Президиума БиГ от сербского народа.

Начинается и финансово-экономическое давление на Республику Сербскую, которая в значительной степени зависит от финансовых вливаний из Евросоюза.

Международному сообществу надо действовать более динамично и жестко для сохранения не только БиГ, но и мира в регионе. И помнить, что это – Балканы, регион, где больше уважают силу, чем верховенство права и уговоры.

Только так можно остановить Милорада Додика и его кремлевских кураторов и спасти регион от новой войны.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Испытание Додиком: пойдет ли Запад на арест ключевого агента влияния РФ на Балканах.