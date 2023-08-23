Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що Берлін вважає протиправною і нікчемною анексію Росією усіх окупованих територій України.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму виступі на саміті Кримської платформи.

"Протиправна анексія Росією українських територій – нікчемна. Це грубе порушення Статуту ООН і міжнародного права, яке ми ніколи не приймемо і яке не минеться без наслідків. Луганськ – це Україна. Донецьк – це Україна. Запорізька область – Україна. Херсон – Україна. І Крим – це теж Україна", – підкреслила Анналена Бербок.

Вона згадала численні приклади порушень окупаційною владою прав людини у Криму, у тому числі призов та мобілізацію кримців-громадян України, пропаганду і воєнізовані уроки у школах.

Крім того, Бербок відзначила, що Росія використовує територію півострова для ракетних ударів по українських містах, Крим є важливою складовою логістики для російських сил на фронті і блокади українських портів.

"Сьогоднішня зустріч є свідченням непохитного зобов’язання партнерів і друзів України. Ми хочемо щоб Україна перемогла у цій війні і отримала мир", – наголосила Анналена Бербок.

Бербок почала й завершила свій виступ згадкою про затриману у Криму громадянську журналістку Ірину Данилович, яку окупаційна влада засудила до 7 років в’язниці.

Глава МЗС Німеччини нагадала, що загальна вартість двосторонньої допомоги Німеччини для України з 24 лютого – від наметів та генераторів до найсучасніших систем ППО і танків – сягає 22 млрд євро.

Французький президент Емманюель Макрон у своїй промові на саміті також наголосив, що Париж не визнає привласнення Росією українських територій.

Президент Польщі Анджей Дуда підкресилив, що від того, чи зможе Росія за результатами війни "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку.