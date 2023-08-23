Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Берлин считает противоправной и ничтожной аннексию Россией всех оккупированных территорий Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем выступлении на саммите Крымской платформы.

"Противоправная аннексия Россией украинских территорий – ничтожная. Это грубое нарушение Устава ООН и международного права, которое мы никогда не примем и которое не пройдет без последствий. Луганск – это Украина. Донецк – это Украина. Запорожская область – Украина. Херсон – Украина. И Крым – это тоже Украина", – подчеркнула Анналена Бербок.

Она вспомнила многочисленные примеры нарушений оккупационными властями прав человека в Крыму, в том числе призыв и мобилизацию крымчан-граждан Украины, пропаганду и военизированные уроки в школах.

Кроме того, Бербок отметила, что Россия использует территорию полуострова для ракетных ударов по украинским городам, Крым является важной составляющей логистики для российских сил на фронте и блокады украинских портов.

"Сегодняшняя встреча является свидетельством непоколебимого обязательства партнеров и друзей Украины. Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне и получила мир", – подчеркнула Анналена Бербок.

Бербок начала и завершила свое выступление упоминанием о задержанной в Крыму гражданской журналистке Ирине Данилович, которую оккупационные власти приговорили к 7 годам тюрьмы.

Глава МИД Германии напомнила, что общая стоимость двусторонней помощи Германии для Украины с 24 февраля – от палаток и генераторов до самых современных систем ПВО и танков – достигает 22 млрд евро.

Французский президент Эмманюэль Макрон в своей речи на саммите также подчеркнул, что Париж не признает присвоение Россией украинских территорий.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что от того, сможет ли Россия по результатам войны "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.