Австрія планує скоротити соціальні виплати для іммігрантів

Міністерка інтеграції Австрії Сюзанна Рааб заявила, що іммігрантам, які перебувають в країні менше п'яти років, слід скоротити соціальні виплати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Як і в Данії, Рааб хоче прив'язати повну соціальну допомогу до тривалості проживання і певного періоду зайнятості – підхід, який має бути універсальним, незалежно від громадянства і статусу проживання. Наразі триває аналіз, щоб визначити, які саме виплати підпадатимуть під ці критерії.

На думку Рааб, ринок праці, а не система соціального забезпечення, має бути стимулом для того, щоб закріпитися в Австрії. "В даний час ми маємо неправильну форму імміграції", – заявила вона.

Рааб планує створити національний координаційний офіс для допомоги кваліфікованим працівникам, які розглядають можливість переїзду до Австрії, допомагаючи з сімейною інтеграцією, курсами німецької мови, доглядом за дітьми та організацією дозвілля. Мета полягає в тому, щоб розширити цю послугу по всій країні.

Однак Зелені, партнер партії міністерки ÖVP по керівній коаліції, офіційно відкинули її плани.

"Для нас скорочення існуючих соціальних виплат не підлягає обговоренню", – заявила в середу депутатка від Зелених і спікерка з питань інтеграції Фаїка Ель-Нагаші. "Вирішальним фактором є потреба в підтримці, а не тривалість перебування в Австрії або рівень зайнятості", – додала вона.

З критикою також виступили ліберальна партія NEOS, а також профспілка працівників транспорту і сфери послуг Vida.

"Замість того, щоб скаржитися на "фальшиву імміграцію" і продовжувати потурати FPÖ з популістськими вимогами скорочення соціальних виплат, ÖVP краще б зібратися з думками і нарешті провести назрілі реформи в сфері імміграції та ринку праці", – підкреслив у своїй заяві генеральний секретар NEOS Дуглас Хойос.

Як повідомлялося, Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.

Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.