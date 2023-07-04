Країни Європи витратили 43 млрд євро на біженців з України

Уряди європейських країн виділили вже понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на дані дослідження Кільського інституту світової економіки.

Ці витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

Найбільше коштів на підтримку біженців з України витратила Польща – понад 12 млрд євро. Витрати Німеччини сягнули майже 11 млрд євро.

Значні кошти на прихисток для українців також виділили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Крім того, у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Як напередодні повідомляла британська розвідка, чверть українців залишаються вимушеними переселенцями через розв'язану Росією війну.