Литва до Дня незалежності України надсилає пакет військової допомоги на 41 млн євро

Міноборони Литви з нагоди Дня незалежності України оголосило про надсилання чергової партії військової допомоги на 41 млн євро.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

"Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже становить мільйони боєприпасів і тисячі одиниць зброї, а отримана віддача – це цінні уроки та зміцнення оборони Литви. Литва продовжує безперервну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-гу річницю своєї незалежності, а загальна сума військової допомоги Україні з початку війни вже перевищила пів мільярда євро", – сказав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Новий пакет допомоги від Литви містить боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронні системи та ін.

Україні також будуть передані пускові установки для ракетних комплексів NASAMS.

Протягом перших семи місяців цього року військова допомога, яку Литва вже передала Україні, включає гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, гранатометні боєприпаси, нагадують в оборонному відомстві.

Напередодні литовський президент Гітанас Науседа заявив, що придбані Литвою пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України у вересні.

Як повідомлялося, 24 серпня уряд Норвегії прийняв рішення передати Україні зенітні ракети для систем IRIS-T.