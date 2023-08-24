Литва ко Дню независимости Украины направляет пакет военной помощи на 41 млн евро

Минобороны Литвы по случаю Дня независимости Украины объявило о направлении очередной партии военной помощи на 41 млн евро.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

"Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже составляет миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия, а полученная отдача – это ценные уроки и укрепление обороны Литвы. Литва продолжает непрерывную поддержку Украины, которая сегодня празднует 32-ю годовщину своей независимости, а общая сумма военной помощи Украине с начала войны уже превысила полмиллиарда евро", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый пакет помощи от Литвы содержит боеприпасы к гранатометам Carl Gustaf, винтовки, радиолокационные комплексы морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидронные системы и др.

Украине также будут переданы пусковые установки для ракетных комплексов NASAMS.

В течение первых семи месяцев этого года военная помощь, которую Литва уже передала Украине, включает вертолеты Ми-8, зенитные пушки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, гранатометные боеприпасы, напоминают в оборонном ведомстве.

Накануне литовский президент Гитанас Науседа заявил, что приобретенные Литвой пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину в сентябре.

Как сообщалось, 24 августа правительство Норвегии приняло решение передать Украине зенитные ракеты для систем IRIS-T.