Як Кремль запускає процес гібридного визнання Криму і що робити Україні

Нещодавно на офіційній сторінці Євразійської економічної комісії (ЄЕК) з’явилася публікація Департаменту захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії про початок антидемпінгового розслідування щодо діоксиду титану, що виробляється в Китаї та ввозиться на територію РФ.

Процес цього розслідування цілком стандартний – воно триватиме рік, а всі зацікавлені сторони можуть подати заявку на участь у ньому.

На перший погляд, це звичайне розслідування, спрямоване на встановлення конкурентних умов на ринку.

Про інтереси Росії у цій справі – у колонці партнерки юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівниці практики міжнародної торгівлі Олени Омельченко "Кримський титан" йде проти України: як РФ використовує ексзавод Фірташа для просування анексії.

Авторка колонки звертає увагу, що перша особливість цього процесу полягає в тому, що розслідування розпочато проти імпорту товару з Китаю, що є непростим завданням під час війни з Україною, коли Кремль так потребує підтримки Пекіна.

"Втім, це не найцікавіше у цьому оголошенні. Об’єктом розслідування є товар, що виробляється в окупованому Росією Криму", – пояснює Олена Омельченко.

Вона повідомляє, що заявником розслідування зазначено ТОВ "Титанові інвестиції". Це компанія, що контролює виробничі потужності колишнього "Кримського титану", на який припадає 100% обсягу виробництва товару в Євразійському економічному союзі за період з 2020 по 2023 рік.

Департамент захисту внутрішнього ринку ЄЕК, який традиційно очолює росіянин, ухвалив рішення про порушення розслідування, зазначає партнерка юрфірми "Ілляшев та Партнери".

За правилами Євразійської економічної комісії, пише авторка колонки, рішення про завершення розслідування та про застосування або незастосування антидемпінгових заходів прийматиме колегія цієї організації, у складі якої будуть представники не лише РФ, а й інших країн: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Киргизької Республіки.

При цьому ЄЕК має статус наднаціонального органу управління, а його рішення обов’язкові на території країн-учасниць ЄАЕС.

Олена Омельченко прогнозує, що через 12 місяців (строк завершення розслідування) представники Колегії будуть у незручному для них становищі і муситимуть прийняти рішення, в якому з високою ймовірністю товар, що виробляє заявник, буде визнаватися російським.

"А отже, представникам цих країн доведеться нехай і непрямо, але визнати Крим російською територією", – попереджає партнерка юрфірми "Ілляшев та Партнери".

При цьому, додає вона, економічного та політичного інтересу від цього не матиме жодна країна, окрім, звичайно, Росії.

Натомість прийняття такого рішення, впевнена експертка, матиме негативний прецедент, який у подальшому може бути використаний Росією для підкріплення своїх претензій на Крим.

Звичайно, що такий розвиток подій є вкрай небажаним для України. Та що в такій ситуації може зробити Київ?

"В такій ситуації залишаються тільки дипломатичні методи тиску.

На цей факт варто звернути увагу МЗС, щоб опрацювати це питання по дипломатичних каналах з країнами ЄАЕС. Більш того, Україна може залучити до вирішення цієї проблеми союзників, які також мають свої інструменти впливу на членів ЄАЕС", – вважає експертка.

Докладніше – у колонці Олени Омельченко "Кримський титан" йде проти України: як РФ використовує ексзавод Фірташа для просування анексії.