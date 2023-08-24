Как Кремль запускает процесс гибридного признания Крыма и что делать Украине

Недавно на официальной странице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилась публикация Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии о начале антидемпингового расследования в отношении диоксида титана, который производится в Китае и ввозится на территорию РФ.

Процесс этого расследования вполне стандартный – оно продлится год, а все заинтересованные стороны могут подать заявку на участие в нем.

На первый взгляд, это обычное расследование, направленное на установление конкурентных условий на рынке.

Но какие интерес в этом деле преследует Россия – в колонке партнера юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководителя практики международной торговли Елены Омельченко "Крымский титан" идет против Украины: как РФ использует бывший завод Фирташа для продвижения аннексии.

Автор колонки обращает внимание, что первая особенность этого процесса заключается в том, что расследование начато против импорта товара из Китая, что является непростой задачей во время войны с Украиной, когда Кремль так нуждается в поддержке Пекина.

"Впрочем, это не самое интересное в этом объявлении. Объектом расследования является товар, который производится в оккупированном Россией Крыму", – объясняет Елена Омельченко.

Она сообщает, что заявителем расследования указано ООО "Титановые инвестиции". Это компания, контролирующая производственные мощности бывшего "Крымского титана", на который приходится 100% объема производства товара в Евразийском экономическом союзе за период с 2020 по 2023 год.

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК, который традиционно возглавляет россиянин, принял решение о возбуждении расследования, отмечает партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

По правилам Евразийской экономической комиссии, пишет автор колонки, решение о завершении расследования и о применении или неприменении антидемпинговых мер будет принимать коллегия этой организации, в составе которой будут представители не только РФ, но и других стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

При этом ЕЭК имеет статус наднационального органа управления, а его решения обязательны на территории стран-участниц ЕАЭС.

Елена Омельченко прогнозирует, что через 12 месяцев (срок завершения расследования) представители Коллегии будут в неудобном для них положении и будут вынуждены принять решение, в котором с высокой вероятностью товар, производимый заявителем, будет признаваться российским.

"А значит, представителям этих стран придется пусть и косвенно, но признать Крым российской территорией", – предупреждает партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

При этом, добавляет она, экономического и политического интереса от этого не будет иметь ни одна страна, кроме, конечно, России.

Зато принятие такого решения, уверена эксперт, будет иметь негативный прецедент, который в дальнейшем может быть использован Россией для подкрепления своих претензий на Крым.

Конечно, такое развитие событий крайне нежелательно для Украины. Но что в такой ситуации может сделать Киев?

"В такой ситуации остаются только дипломатические методы давления.

На этот факт стоит обратить внимание МИД, чтобы проработать этот вопрос по дипломатическим каналам со странами ЕАЭС. Более того, Украина может привлечь к решению этой проблемы союзников, которые также имеют свои инструменты влияния на членов ЕАЭС", – считает эксперт.

Подробнее – в колонке Елены Омельченко "Крымский титан" идет против Украины: как РФ использует бывший завод Фирташа для продвижения аннексии.