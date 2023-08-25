У Нідерландах прокоментували право ЗСУ воювати на F-16 за повернення Криму

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що поки Україна використовує надану їй зброю для самооборони, вона має право застосовувати її так ефективно, як може.

Так в інтерв'ю "Європейській правді" вона прокоментувала можливість використання літаків F-16 для повернення Криму.

"У нас позиція однозначна: ми ніколи не визнавали анексію Криму. Україна є точно такою, якою вона була у 1991 році, коли ви відновили свою незалежність. Це не змінилося ані після 2014 року, ані у 2022 році", – наголосила Оллонгрен.

"Ми підтримуємо ваше право на самооборону. Ми підтримуємо вашу територіальну цілісність, визнану багатьма країнами світу", – додала вона.

Міністерка наголосила, що саме Україна веде війну, а відтак саме Україна має вирішити, як саме і як довго вона воюватиме.

"Коли ми надаємо Україні літаки та системи озброєння, то ми робимо це, знаючи, що ви використовуєте їх для самооборони і що ви поважаєте правила ведення війни, які діють і для вас, і для нас.

І поки йдеться про те, що ви використовуєте зброю для самооборони, ви маєте право використовувати її так ефективно, як ви можете", – сказала Оллонгрен.

Водночас вона наголосила, що Нідерланди ще не визначили остаточно умови передачі літаків.

"Однак поки йдеться про дії вашої армії у межах самооборони та задля відновлення вашої територіальної цілісності – у тих кордонах, які були у вас – раніше, то не моя справа визначати вашу стратегію ведення війни", – заявила Оллонгрен.

Як повідомлялося, Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передачу Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим мають бути виконані кілька передумов.

Нідерланди передадуть Збройним силам України всі свої винищувачі F-16, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів