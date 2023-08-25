В Нидерландах прокомментировали право ВСУ воевать на F-16 за возвращение Крыма

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что пока Украина использует предоставленное ей оружие для самообороны, у нее есть право применять его так эффективно, как она может.

Так в интервью "Европейской правде" она прокомментировала возможность использования самолетов F-16 для возвращения Крыма.

"У нас позиция однозначная: мы никогда не признавали аннексию Крыма. Украина точно такая, какой она была в 1991 году, когда вы восстановили свою независимость. Это не изменилось ни после 2014 года, ни в 2022 году", – подчеркнула Оллонгрен.

"Мы поддерживаем ваше право на самооборону. Мы поддерживаем вашу территориальную целостность, признанную многими странами мира", – добавила она.

Министр подчеркнула, что именно Украина ведет войну, а потому именно Украина должна решить, как именно и как долго она будет воевать.

"Когда мы предоставляем Украине самолеты и системы вооружения, то мы делаем это, зная, что вы используете их для самообороны и что вы уважаете правила ведения войны, которые действуют и для вас, и для нас.

И пока речь идет о том, что вы используете оружие для самообороны, вы имеете право использовать его так эффективно, как вы можете", – сказала Оллонгрен.

В то же время она подчеркнула, что Нидерланды еще не определили окончательно условия передачи самолетов.

"Однако пока речь идет о действиях вашей армии в рамках самообороны и для восстановления вашей территориальной целостности – в тех границах, которые были у вас раньше, – то не мое дело определять вашу стратегию ведения войны", – заявила Оллонгрен.

Как сообщалось, Кайса Оллонгрен считает реалистичным сроком передачу Украине истребителей F-16 за шесть-восемь месяцев, ведь перед этим должны быть выполнены несколько условий.

Нидерланды передадут Вооруженным силам Украины все свои истребители F-16, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов