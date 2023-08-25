Україна отримає F-16, коли будуть виконані кілька умов – міністерка оборони Нідерландів

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передачу Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим мають бути виконані кілька передумов.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Оллонгрен, передача літаків відбудеться якнайшвидше, але шість-вісім місяців – це найбільш реалістичний термін.

"Навчання авіаторів вже розпочалося, але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього", – зазначила вона.

Крім того, за її словами, паралельно йде обговорення всіх кроків з Вашингтоном, тому що рішення – за ними, адже це їхня система озброєнь.

"І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість-вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок", – зазначила Оллонгрен.

Вона сумнівається у тому, що передача літаків ще цього року можлива.

"З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", – сказала міністерка.

Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передачі літаків ще обговорюються.

"Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить", – заявила вона.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів