Британська розвідка: Росія, ймовірно, скасує цьогорічні навчання "Запад" 

Москва може відмовитися від чергових навчань "Запад" через нестачу особового складу і техніки, а також побоювання критики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну від 28 серпня.

У ньому зазначають, що Росія, скоріш за все, скасувала так звані спільні стратегічні навчання "Запад", які мали бути підсумком річного циклу військових навчань. Маневри мали відбутися у вересні 2023 року.

Розвідка нагадує, що у період після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року стали частіше проводитися у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є "протидія загрозі НАТО".

"Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися для видовища. Скоріш за все, Росія скасувала "Запад-23" через те, що для них доступні надто мало особового складу і техніки. Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час", – зазначає розвідка.

У попередньому огляді розповідали, що Україна та РФ ведуть бої за стратегічно важливі "вишки Бойка" у Чорному морі.

Також британська розвідка припустила, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.