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Розвідка Британії: Україна та РФ ведуть бої за стратегічно важливі "вишки Бойка"

Неділя, 27 серпня 2023, 08:54

Британська розвідка розповіла, що між українськими і російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному зведенні Міноборони Британії від 27 серпня.

У відомстві зазначають, що ці платформи не тільки "контролюють цінні вуглеводневі ресурси" але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіусу дії".

Розвідка нагадала, що минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який перебував в районі так званих "вишок Бойка" на північному заході моря.

"Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих Росією. І РФ, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами", – йдеться в зведенні.

Нагадаємо, що так звані "вишки Бойка" Росія захопила під час анексії Криму у 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Сили безпеки й оборони України завдали удару по російському літаку над Чорним морем, коли той намагався знищити український катер в районі так званих "вишок Бойка", – літак окупантів зазнав пошкоджень.

Напередодні британська розвідка припустила, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.

Попередній огляд був присвячений ймовірній загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Британська розвідка припускає, що це матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

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