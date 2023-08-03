Румунія хоче виробляти ракети-перехоплювачі SkyCeptor

Представники румунської компанії Electromecanica та американської Raytheon Missiles & Defense підписали лист щодо намірів виробництва в Румунії ракет-перехоплювачів SkyCeptor.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, підприємництва та туризму Румунії.

"Підписання листа є наступним кроком після укладення у 2022 році меморандуму про взаєморозуміння, коли Raytheon Missiles & Defence і Electromecanica розпочали переговори щодо виробництва в Румунії ракет-перехоплювачів SkyCeptor, що означає початок співпраці та визначення її рамок", – йдеться в повідомленні.

Міністр економіки Румунії Штефан-Раду Опря зазначив, що румунська оборонна промисловість потребує інвестицій, обміну технологіями та ноу-хау.

Він підкреслив, що підписання листа про наміри є ще одним доказом функціонування стратегічного партнерства зі США.

SkyCeptor – це спрощена модифікація ракети-перехоплювача Stunner, розроблена компаніями "Rafael" і "Raytheon" для ізраїльського зенітного комплексу "Праща Давида". Ракета може застосовуватися для перехоплення реактивних снарядів РСЗВ, протирадіолокаційних ракет, керованих авіабомб, стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Румунії створять центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники, зокрема Україна.