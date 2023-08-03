Румыния хочет производить ракеты-перехватчики SkyCeptor

Представители румынской компании Electromecanica и американской Raytheon Missiles&Defense подписали письмо о намерениях производства в Румынии ракет-перехватчиков SkyCeptor.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, предпринимательства и туризма Румынии.

"Подписание письма является следующим шагом после заключения в 2022 году меморандума о взаимопонимании, когда Raytheon Missiles&Defence и Electromecanica начали переговоры по производству в Румынии ракет-перехватчиков SkyCeptor, что означает начало сотрудничества и определение его рамок", – говорится в сообщении.

Ракета SkyCeptor фото с сайта konflikty.pl

Министр экономики Румынии Штефан-Раду Опря отметил, что румынская оборонная промышленность нуждается в инвестициях, обмене технологиями и ноу-хау.

Он подчеркнул, что подписание письма о намерениях является еще одним доказательством функционирования стратегического партнерства с США.

SkyCeptor – это упрощенная модификация ракеты-перехватчика Stunner, разработанная компаниями Rafael и Raytheon для израильского зенитного комплекса "Праща Давида". Ракета может применяться для перехвата реактивных снарядов РСЗО, противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, стратегических крылатых ракет большой дальности.

Кстати, накануне Соединенные Штаты разрешили Израилю продать систему "Праща Давида" Финляндии. Это станет первым случаем передачи этого вооружения за границу.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Румынии создадут центр подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзницы, в частности Украина.