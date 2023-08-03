Посол Франції відвідав підрозділ, який використовує франко-італійську ППО SAMP/T

Французький посол в Україні Етьєн де Понсен у четвер розповів про візит до одного з українських підрозділів, який використовує франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T для захисту від російських атак.

Про це дипломат написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Я відвідав український підрозділ, який використовує франко-італійську систему SAMP-T. Ця система допомагає захищати населення та війська України від атак російських безпілотників та ракет", – зазначив де Понсен.

J'ai rendu visite sur place à l'unité 🇺🇦 qui sert le système 🇫🇷🇮🇹 SAMP-T. Ce système participe à la défense de la population et des forces 🇺🇦 contre attaques de drones et missiles 🇷🇺. Échanges chaleureux. Réaffirmation soutien de la 🇫🇷 contre l'agresseur 🇷🇺. Remerciements @KpsZSU pic.twitter.com/jnlXTJyigX — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 3, 2023

Він додав, що в нього відбувся "щирий обмін думками" із військовими, й назвав SAMP/T "підтвердженням підтримки Франції у боротьбі з російським агресором".

"Дякуємо Військово-повітряним силам України", – підсумував дипломат.

SAMP/T-MAMBA – це перша в Європі протиракетна система великої дальності. Вона може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота ураження – до 25 кілометрів.

SAMP/T розробив європейський консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система стоїть на озброєнні в Італії, Франції та Сінгапурі.

Передання Україні системи SAMP/T відбулось у межах шостого пакета військової допомоги Італії, оголошеного в лютому цього року, за погодженням із Францією. Уперше це в червні офіційно підтвердив французький президент Емманюель Макрон.