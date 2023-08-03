Посол Франции посетил подразделение, которое использует франко-итальянскую ПВО SAMP/T

Французский посол в Украине Этьен де Понсен в четверг рассказал о визите в одно из украинских подразделений, которое использует франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T для защиты от российских атак.

Об этом дипломат написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я посетил украинское подразделение, которое использует франко-итальянскую систему SAMP-T. Эта система помогает защищать население и войска Украины от атак российских беспилотников и ракет", – отметил де Понсен.

J'ai rendu visite sur place à l'unité 🇺🇦 qui sert le système 🇫🇷🇮🇹 SAMP-T. Ce système participe à la défense de la population et des forces 🇺🇦 contre attaques de drones et missiles 🇷🇺. Échanges chaleureux. Réaffirmation soutien de la 🇫🇷 contre l'agresseur 🇷🇺. Remerciements @KpsZSU pic.twitter.com/jnlXTJyigX — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 3, 2023

Он добавил, что у него состоялся "искренний обмен мнениями" с военными, и назвал SAMP/T "подтверждением поддержки Франции в борьбе с российским агрессором".

"Спасибо Военно-воздушным силам Украины", – подытожил дипломат.

SAMP/T-MAMBA – это первая в Европе противоракетная система большой дальности. Она может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

SAMP/T разработал европейский консорциум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система стоит на вооружении в Италии, Франции и Сингапуре.

Передача Украине системы SAMP/T состоялась в рамках шестого пакета военной помощи Италии, объявленного в феврале этого года, по согласованию с Францией. Впервые это в июне официально подтвердил французский президент Эмманюэль Макрон.