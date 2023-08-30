Пентагон прокоментував перебіг контрнаступу ЗСУ

Міністерство оборони США розповіло про те, як просувається контрнаступ Збройних сил України.

Про це на брифінгу для журналістів говорила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда".

За її словами, у Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

Відповідаючи на питання, чи розглядають Сполучені Штати надання Україні далекобійних ракет ATACMS, Сінгх заявила, що не має жодних новин щодо цього питання.

"Я не маю новин щодо ATACMS. Але знаю, як українці використовують (РСЗВ) HIMARS та (ракети) Storm Shadow з неймовірним ефектом на полі бою, але в мене немає оголошень щодо ATACMS", – резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що Пентагон має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.

Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались з американських запасів.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.