У Пентагоні розповіли, чи вистачає коштів на військову допомогу Україні
Міністерство оборони США має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.
Про це на брифінгу для журналістів у вівторок оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає кореспондент "Європейської правди".
"Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року", – підкреслила Сінгх.
"Та, як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування (для України. – Ред.), й ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить", – додала вона.
Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались із американських запасів.
"Ці кошти наприкінці фіскального року не вичерпаються", – уточнила Сінгх.
На початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.
ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.
Республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.
Загальний обсяг військової допомоги США Україні з лютого 2022 року становить понад 43 мільярди доларів.