Пентагон прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

Министерство обороны США рассказало о том, как продвигается контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге для журналистов говорила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда".

По ее словам, в Пентагоне видят, что украинские военные продолжают медленно продвигаться вперед и отражать российскую агрессию.

Отвечая на вопрос, не рассматривают ли Соединенные Штаты предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, Сингх заявила, что у нее нет никаких новостей по этому вопросу.

"Я не имею новостей по ATACMS. Но знаю, как украинцы используют (РСЗО) HIMARS и (ракеты) Storm Shadow с невероятным эффектом на поле боя, но у меня нет объявлений по ATACMS", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Пентагон имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

Пресс-секретарь Пентагона также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащих в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.