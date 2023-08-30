Посол Британії: повномасштабна війна розмила "особливий" статус окупованого Криму

Посол Британії Мелінда Сіммонс вважає, що події повномасштабної війни явно ослабили сприйняття окупованого Криму в очах міжнародної спільноти як "особливого" для Кремля.

Про це вона сказала в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Посол зазначила, що з початком повномасштабної війни сприйняття Криму як "особливого", порівняно з іншими територіями України, почало змінюватися і ставати більш збалансованим.

"Звичайно, Росія, а особливо Путін, бачить Крим критично важливою частиною своєї території. Але цілком очевидно, що це – частина України. І коли міжнародна спільнота говорить про Херсон чи Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Крим – це все нині змішалося в одному контексті відвоювання своїх суверенних територій. Тож який сенс у так званому спеціальному статусі для Криму?" – зазначила посол.

Вона додала, що Британія завжди наполягала, що Крим залишається територією України.

"І ось чому я згадала про це у своїй прощальній промові – можливо, побачимося в Криму. Тому що, на мою думку, це так само ймовірно, як побачитися на Запоріжжі чи на Херсонщині", – зазначила Мелінда Сіммонс.

Вона не дала прямої відповіді на питання, чи готується Лондон до сценарію, за якого Україна не зможе вийти на кордони 1991 року.

"Британія допомагає Україні відвойовувати свою територіальну цілісність. Саме це ми і робимо", – відповіла посол.

Як відомо, Мелінда Сіммонс завершує чотирирічну дипломатичну місію в Україні. З вересня на посаді посла Британії в Україні її замінить Мартін Гарріс.

Перед від'їздом до Британії Мелінда Сіммонс записала прощальне звернення українською мовою.