Посол Британии: полномасштабная война размыла "особый" статус оккупированного Крыма

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что события полномасштабной войны явно ослабили восприятие оккупированного Крыма в глазах международного сообщества как "особого" для Кремля.

Об этом она сказала в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Посол отметила, что с началом полномасштабной войны восприятие Крыма как "особого", по сравнению с другими территориями Украины, начало меняться и становиться более сбалансированным.

"Конечно, Россия, а особенно Путин, видит Крым критически важной частью своей территории. Но совершенно очевидно, что это – часть Украины. И когда международное сообщество говорит о Херсоне или Запорожье, Донецке, Луганске и Крыме – это все сейчас смешалось в одном контексте отвоевания своих суверенных территорий. Поэтому какой смысл в так называемом специальном статусе для Крыма?" – отметила посол.

Она добавила, что Великобритания всегда настаивала, что Крым остается территорией Украины.

Она добавила, что Британия всегда настаивала, что Крым остается территорией Украины.

"И вот почему я упомянула об этом в своей прощальной речи – возможно, увидимся в Крыму. Потому что, по моему мнению, это так же вероятно, как увидеться на Запорожье или на Херсонщине", – отметила Мелинда Симмонс.

Она не дала прямого ответа на вопрос, готовится ли Лондон к сценарию, при котором Украина не сможет выйти на границы 1991 года.

"Британия помогает Украине отвоевывать свою территориальную целостность. Именно это мы и делаем", – ответила посол.

Как известно, Мелинда Симмонс завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. С сентября на посту посла Великобритании в Украине ее заменит Мартин Харрис.

Перед отъездом в Британию Мелинда Симмонс записала прощальное обращение на украинском языке.