"Пишаюся тим, що ми були разом": посол Британії, яка завершує місію, звернулась до українців

Посол Британії Мелінда Сіммонс, яка завершує чотирирічну місію в Україні, записала прощальне звернення українською мовою перед тим, як вирушить назад у Британію.

Вранці у середу Мелінда Сіммонс опублікувала відео на своїй сторінці у Twitter.

"Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обов’язково зустрінемося знову", – зазначила посол.

Вона запевнила, що Лондон продовжить підтримувати Україну "до перемоги і після неї".

Відео завершується фрагментом з кав’ярні, де створили новий фірмовий круасан і назвали його на честь Мелінди Сіммонс.

За день до цього посол показала прощальний подарунок від ДСНС – "ключ до України" з брелоком у вигляді пса Патрона.

Також вранці у середу Мелінда Сіммонс розповіла, що вкотре разом з киянами не виспалася через нічну ракетну атаку РФ. Раніше вона показувала, як облаштовує собі ліжко у коридорі на час повітряних тривог, та ділилася, що знімає стрес біля боксерської груші.

Came out of shelter, headed straight outside to get some light and air and calm an anxious mind. Air defence is what makes all of the above possible.