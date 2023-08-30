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"Пишаюся тим, що ми були разом": посол Британії, яка завершує місію, звернулась до українців

Середа, 30 серпня 2023, 11:07

Посол Британії Мелінда Сіммонс, яка завершує чотирирічну місію в Україні, записала прощальне звернення українською мовою перед тим, як вирушить назад у Британію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вранці у середу Мелінда Сіммонс опублікувала відео на своїй сторінці у Twitter.

"Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обов’язково зустрінемося знову", – зазначила посол.

Вона запевнила, що Лондон продовжить підтримувати Україну "до перемоги і після неї". 

Відео завершується фрагментом з кав’ярні, де створили новий фірмовий круасан і назвали його на честь Мелінди Сіммонс. 

За день до цього посол показала прощальний подарунок від ДСНС – "ключ до України" з брелоком у вигляді пса Патрона. 

Також вранці у середу Мелінда Сіммонс розповіла, що вкотре разом з киянами не виспалася через нічну ракетну атаку РФ. Раніше вона показувала, як облаштовує собі ліжко у коридорі на час повітряних тривог, та ділилася, що знімає стрес біля боксерської груші.

З вересня Мелінду Сіммонс на посаді посла Британії в Україні замінить Мартін Гарріс.    

Нагадаємо, останнім часом змінилися ще кілька послів країн "Групи семи". Зокрема, в Україну прибули нові посли Франції та Німеччини. 

Завершила свою місію посол Канади Лариса Ґаладза, її замінить Наталка Цмоць. 

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