Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії РФ

Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", – йдеться в повідомленні.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджений Радою Європи.

Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.

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