Швейцария присоединилась к Реестру ущерба Украины от агрессии РФ

Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы Реестру ущерба Украины, нанесенного российской агрессией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

"Этот шаг подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны и политического процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала совместно с украинским правительством на Конференции по вопросам восстановления Украины 2022 года в Лугано", – говорится в сообщении.

Членство Швейцарии в Реестре ущерба вскоре будет официально утверждено Советом Европы.

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии. Тогда к нему присоединились 43 государства.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.

Также советуем посмотреть короткий видеоблог по этому поводу.