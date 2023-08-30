У Швейцарії судитимуть колишнього білоруського силовика, причетного до розправи над опозицією

Суд швейцарського міста Санкт-Галлен у вересні почне розгляд справи колишнього військовослужбовця спецзагону швидкого реагування (СОБР) Міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрія Харауського.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила неурядова організація TRIAL International, яка супроводжувала позов проти Харауського.

Харауський, як стверджується, був причетний до серії зникнень провідних діячів білоруської опозиції у 199 році – ексголови МВС Білорусі Юрія Захаренка, віцепрем’єра перших років президентства Лукашенка Віктора Гончара та друга останнього Анатолія Красовського.

Юрій Харауський Фото: DW

Сім'ї загиблих робили численні спроби отримати інформацію про їхнє місцеперебування, однак правоохоронні органи Білорусі систематично відмовлялися переслідувати винних і притягати їх до відповідальності.

Суд над Харауським відбудеться 19-20 вересня і стане першим у Швейцарії в межах універсальної юрисдикції у справі про насильницькі зникнення.

Уперше ім’я колишнього білоруського силовика стало публічним у 2019 році, коли він розповів DW про причетність до політичних убивств Захаренка, Гончара й Красовського. Харауський на той час виїхав із Білорусі до Європи, де попросив політичного притулку.

У Білорусі політичних опонентів, правозахисників, адвокатів, журналістів та інших пересічних громадян заарештовують, утримують під вартою з політичних мотивів і позбавляють їхніх основоположних прав.

Особливо репресії посилились після президентських виборів 2020 року, які були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка й спричинили масові протести. За оцінками правозахисників, щонайменше 1500 людей у Білорусі є політичними в'язнями.