В Швейцарии будут судить бывшего белорусского силовика, причастного к расправе над оппозицией

Суд швейцарского города Санкт-Галлен в сентябре начнет рассмотрение дела бывшего военнослужащего спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Министерства внутренних дел Беларуси Юрия Харауского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила неправительственная организация TRIAL International, которая сопровождала иск против Харауского.

Харауский, как утверждается, был причастен к серии исчезновений ведущих деятелей белорусской оппозиции в 199 году – экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, вице-премьера первых лет президентства Лукашенко Виктора Гончара и друга последнего Анатолия Красовского.

Юрий Харауский ФОТО: DW

Семьи погибших предпринимали многочисленные попытки получить информацию об их местонахождении, однако правоохранительные органы Беларуси систематически отказывались преследовать виновных и привлекать их к ответственности.

Суд над Харауским состоится 19-20 сентября и станет первым в Швейцарии в рамках универсальной юрисдикции по делу о насильственных исчезновениях.

Впервые имя бывшего белорусского силовика стало публичным в 2019 году, когда он рассказал DW о причастности к политическим убийствам Захаренко, Гончара и Красовского. Харауский к тому времени выехал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища.

В Беларуси политических оппонентов, правозащитников, адвокатов, журналистов и других рядовых граждан арестовывают, удерживают под стражей по политическим мотивам и лишают их основополагающих прав.

Особенно репрессии усилились после президентских выборов 2020 года, которые были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко и вызвали массовые протесты. По оценкам правозащитников, по меньшей мере 1500 человек в Беларуси являются политическими заключенными.