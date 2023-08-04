Украина начала переговоры с США о "гарантиях безопасности"

Украина 3 августа начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении "гарантий безопасности" в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.

Об этом информирует офис президента Украины, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, эти "гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности".

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров", – отметил руководитель офиса президента Андрей Ермак, который возглавил украинскую делегацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины в настоящее время присоединились уже 12 стран.

В Госдепе сообщали, что США рассматривают долгосрочные обязательства по безопасности отдельно от военной помощи, которую Вашингтон предоставил и будет предоставлять Киеву.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры государств "Группы семи" совместно провозгласили, что берут на себя политическое обязательство защищать Украину во время этой войны, а также – вероятно – в случае нового нападения РФ.

"ЕвроПравда" публиковала полный текст этого рамочного документа.

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