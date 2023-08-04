У Німеччині помітили атласи з анексованими територіями України, які суперечливо позначені 

У Німеччині у навчальних закладах почали роздавати атласи, на яких окуповані Росією райони України позначені кольором, який хибно створює враження суперечливої приналежності українських територій.

На це звернув увагу на своїй Facebook-сторінці активіст Олексій Снідалов, пише "Європейська правда".

Він опублікував фото атласу видавництва Westermann, де Крим, а також чотири українські області – Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська – позначені іншим кольором, ніж вся територія України. При цьому під окреме забарвлення потрапили ті частини України, які вже звільнила українська армія, або які ніколи не були окуповані, наприклад, частини Запорізької та Донецької областей.

"Ось такі атласи видавництва Westermann отримують діти в гімназіях, щонайменше в Нижній Саксонії, Німеччина. На цій мапі рожевим позначено територію, яку анексувала Росія. Позначення на шкільній мапі дії, яку не визнає Німеччина, ЄС чи ООН, можна вважати некоректним, оскільки це створює помилкове враження спірної приналежності територій", – пояснив Снідалов у своєму пості.

Розділ, де зображена суперечлива карта, в атласі називається "Геополітика". На ньому позначені зони конфліктів та силових блоків, таких як НАТО і ОДКБ. Також на мапі можна помітити кордон Радянського Союзу і держав Варшавського договору.

Нагадаємо, на офіційній сторінці посольства Росії у Швеції у Twitter у січні опублікували карту, на якій Крим позначений як територія України.