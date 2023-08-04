В Германии заметили атласы, где отдельно отмечены аннексированные территории Украины

В Германии в учебных заведениях начали раздавать ученикам атласы, где оккупированные Россией территории Украины обозначены цветом, который создает ложное впечатление спорной принадлежности украинских территорий.

На это обратил внимание на своей Facebook-странице активист Алексей Снидалов, пишет "Европейская правда".

Он опубликовал фото атласа издательства Westermann, где Крым, а также четыре украинские области – Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская – обозначены другим цветом, чем вся территория Украины. При этом под отдельную окраску попали те части Украины, которые уже освободила украинская армия или которые никогда не были оккупированы, например, части Запорожской и Донецкой областей.

"Вот такие атласы издательства Westermann получают дети в гимназиях, по меньшей мере в Нижней Саксонии, Германия. На этой карте розовым обозначена территория, которую аннексировала Россия. Обозначение на школьной карте действия, которое не признают Германия, ЕС или ООН, можно считать некорректным, поскольку это создает ложное впечатление спорной принадлежности территорий", – пояснил Снидалов в своем посте.

Раздел, где изображена спорная карта, в атласе называется "Геополитика". На нем обозначены зоны конфликтов и силовых блоков, таких как НАТО и ОДКБ. Также на карте можно заметить границу Советского Союза.

Напомним, на официальной странице посольства России в Швеции в Twitter в январе опубликовали карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.