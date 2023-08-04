Зсув ґрунту у Грузії: кількість загиблих зросла до 11

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту, що стався напередодні в районі курортного селища Шові, загинули вже 11 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Mtavari.

Інформацію про 11 загиблих підтвердив міністр охорони здоров'я Зураб Азарашвілі.

У зоні стихійного лиха тривають пошукові роботи – рятувальники розшукують понад 30 осіб. В епіцентрі працюють два гелікоптери та близько 400 рятувальників.

mtisambebi.ge

mtisambebi.ge

Mtavari

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в пошуково-рятувальних роботах братимуть участь Сили оборони, повідомляє грузинський "Перший канал".

"Нами ухвалено рішення, що поряд із рятувальниками до процесу долучиться й армія, Сили оборони прибудуть зі своїми спецзасобами і допоможуть нашим рятувальникам продовжувати активні пошуки. Я сам разом із головою парламенту і міністрами оглянув зону стихії і ви теж можете подивитися кадри – ситуація дуже важка, зійшла величезна маса бруду і, на жаль, практично вкрита частина котеджів", – сказав Гарібашвілі.

7 серпня в Грузії оголошено днем жалоби.

У Грузії напередодні стався зсув ґрунту в районі курортного селища Шові. У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.