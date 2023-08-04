Оползень в Грузии: число погибших возросло до 11

В Грузии в результате оползня, произошедшего накануне в районе курортного поселка Шови, погибли уже 11 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Mtavari.

Информацию об 11 погибших подтвердил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

В зоне стихийного бедствия продолжаются поисковые работы – спасатели разыскивают более 30 человек. В эпицентре работают два вертолета и около 400 спасателей.

mtisambebi.ge

mtisambebi.ge

Mtavari

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в поисково-спасательных работах будут участвовать Силы обороны, сообщает грузинский "Первый канал".

"Нами принято решение, что наряду со спасателями к процессу присоединится и армия, Силы обороны прибудут со своими спецсредствами и помогут нашим спасателям продолжать активные поиски. Я сам вместе с председателем парламента и министрами осмотрел зону стихии и вы тоже можете посмотреть кадры – ситуация очень тяжелая, сошла огромная масса грязи и, к сожалению, практически полностью покрыла часть коттеджей", – сказал Гарибашвили.

7 августа в Грузии объявлено днем траура.

В Грузии накануне произошел оползень в районе курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.