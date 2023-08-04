Уряд Болгарії слідом за парламентом схвалив надання Україні 100 БТР

Болгарський уряд на засіданні в четвер, 3 серпня, схвалив проєкт угоди між Міністерствами внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Відповідне рішення у своє розпорядження отримала "Європейська правда".

Рішення уряду Болгарії передбачає, що голова МВС країни Калін Стоянов уповноважений провести переговори з українською стороною про укладання угоди, "за умови її подальшої ратифікації".

Крім того, угода про передання бронетранспортерів Україні тимчасово застосовуватиметься "з дати підписання до набуття чинності". Це означає, що саме передання може початись ще до ратифікації угоди в парламенті Болгарії.

Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

Нагадаємо, наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.