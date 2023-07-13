Партія влади Болгарії пропонує передати Україні близько 100 одиниць бронетехніки

Проєвропейський блок "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" вніс до парламенту Болгарії пропозицію надати Україні нову партію військової допомоги у формі близько 100 одиниць бронетехніки.

Про це у Facebook написав депутат від блоку "ПП-ДБ" Івайло Мірчев, повідомляє "Європейська правда".

Мірчев пояснив, що з-поміж соті одиниць бронетехніки, яку пропонується передати Україні, більшість становлять бронетранспортери на балансі Міністерства внутрішніх справ, виготовлені у 1960-70-х роках.

"На щастя, бронемашини так і не були використані, деякі з них технічно несправні і більше не потрібні Міністерству внутрішніх справ. Протягом 40 років вони припадали пилом на складах і лише поглинали витрати на їхню охорону та утримання", – пояснив депутат.

На його думку, надання Україні бронетехніки дозволить Болгарії просити Сполучені Штати про компенсацію та отримання більш сучасної техніки, нагадавши, що аналогічну пропозицію Вашингтон уже висував стосовно систем протиповітряної оборони.

"За останні 16 місяців Україна закупила у наших військових заводів зброї та боєприпасів на суму близько 5 мільярдів левів. Очікується, що до кінця 2023 року ця сума сягне 7 мільярдів левів. Ці мільярди Україна інвестує в болгарську економіку, а на збройових заводах заробляють на життя (прямо й опосередковано) понад 100 тисяч болгар", – додав Мірчев.

Він зауважив, що пропозицію опрацьовували близько місяця прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Дєнковим, міністрами внутрішніх справ та оборони, а також головою парламентського комітету з питань оборони.

Нагадаємо, наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.