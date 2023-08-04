Рибалка з Нідерландів знайшов золоту сережку, загублену в морі 23 роки тому

Нідерландському моряку Хенку Кюперу із села Ден Овер повернули золоту сережку, яку він випадково впустив у море у 2000 році під час риболовлі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання NH Nieuws.

Кюпер придбав золоту сережку ще у 1985 році й викарбував на ній номер рибальського катера, на якому тоді працював – WR70. Це частина традиції моряків, які носили такі сережки, аби в разі нещастя на морі їхні тіла потім могли ідентифікувати.

Моряк загубив сережку п’ятнадцятьма роками потому, коли працював на іншому судні. Він шукав її, та зрештою вирішив, що вона пропала в морі.

Прикрасу випадково помітив Ноан Шреверс, молодий рибалка, який під час миття палуби після риболовлі помітив щось блискуче у шпігаті – отворі у фальшборті судна на рівні палуби, звідки стікає вода.

Ноан Шреверс показує, де побачив сережку Фото: NH Nieuws

Разом із іншими членами екіпажу Ноан дійшов висновку, що це – сережка, яка належала рибалці з Вірінгера, адже на прикрасі можна було роздивитись кодове позначення цього регіону – WR, а в іншому вона збереглась у майже ідеальному стані.

Моряк виклав фото сережки у Facebook, і через кілька годин його побачив брат Хенка. Уже менш як за добу Ноан віддав йому сережку.

Ноан Шреверс і Хенк Кюпер Фото: NH Nieuws

Тепер Кюпер каже, що не буде вдягати сережку, бо боїться, що знову її загубить.