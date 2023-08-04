Рыбак из Нидерландов нашел золотую серьгу, потерянную в море 23 года назад
Пятница, 4 августа 2023, 22:14
Нидерландскому моряку Хенку Кюперу из села Ден Овер вернули золотую серьгу, которую он случайно уронил в море в 2000 году во время рыбалки.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания NH Nieuws.
Кюпер приобрел золотую сережку еще в 1985 году и выгравировал на ней номер рыболовного катера, на котором тогда работал – WR70. Это часть традиции моряков, которые носили такие серьги, чтобы в случае несчастья на море их тела потом могли идентифицировать.
Моряк потерял сережку пятнадцатью годами спустя, когда работал на другом судне. Он искал ее, но в конце концов решил, что она пропала в море.
Украшение случайно заметил Ноан Шреверс, молодой рыбак, который во время мытья палубы после рыбалки заметил что-то блестящее в шпигате – отверстии в фальшборте судна на уровне палубы, откуда стекает вода.
Вместе с другими членами экипажа Ноан пришел к выводу, что это – серьга, которая принадлежала рыбаку из Вирингера, ведь на украшении можно было рассмотреть кодовое обозначение этого региона – WR, а в остальном она сохранилась в почти идеальном состоянии.
Моряк выложил фото серьги в Facebook, и через несколько часов его увидел брат Хэнка. Уже менее чем через сутки Ноан отдал ему сережку
Теперь Кюпер говорит, что не будет надевать сережку, потому что боится, что снова ее потеряет.