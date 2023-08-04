Рыбак из Нидерландов нашел золотую серьгу, потерянную в море 23 года назад

Нидерландскому моряку Хенку Кюперу из села Ден Овер вернули золотую серьгу, которую он случайно уронил в море в 2000 году во время рыбалки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания NH Nieuws.

Кюпер приобрел золотую сережку еще в 1985 году и выгравировал на ней номер рыболовного катера, на котором тогда работал – WR70. Это часть традиции моряков, которые носили такие серьги, чтобы в случае несчастья на море их тела потом могли идентифицировать.

Моряк потерял сережку пятнадцатью годами спустя, когда работал на другом судне. Он искал ее, но в конце концов решил, что она пропала в море.

Украшение случайно заметил Ноан Шреверс, молодой рыбак, который во время мытья палубы после рыбалки заметил что-то блестящее в шпигате – отверстии в фальшборте судна на уровне палубы, откуда стекает вода.

Ноан Шреверс показывает, где увидел сережку ФОТО: NH NIEUWS

Вместе с другими членами экипажа Ноан пришел к выводу, что это – серьга, которая принадлежала рыбаку из Вирингера, ведь на украшении можно было рассмотреть кодовое обозначение этого региона – WR, а в остальном она сохранилась в почти идеальном состоянии.

Моряк выложил фото серьги в Facebook, и через несколько часов его увидел брат Хэнка. Уже менее чем через сутки Ноан отдал ему сережку

Ноан Шреверс и Хэнк Кюпер ФОТО: NH NIEUWS

Теперь Кюпер говорит, что не будет надевать сережку, потому что боится, что снова ее потеряет.