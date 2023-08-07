ЗМІ повідомили, чому Німеччина відмовляється передавати Україні Taurus

Німецький уряд відмовляється постачати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ може використати їх для ударів по російській території, а також через те, що Бундесвер має лише 150 ракет, готових до розгортання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

За інформацією видання, кількість придатних до застосування Taurus у ФРН насправді більша, адже понад 300 крилатих ракет вже пройшли капітальний ремонт у консорціумі з виробництва озброєнь MBDA і готові до використання.

Як вказують журналісти, капітальний ремонт проводиться кожні 10 років, а на більш ніж 300 Taurus оновили пломби і вдосконалили GPS-навігацію для кращого захисту крилатої ракети.

При цьому, зазначають вони, використання їх українськими бойовими літаками також не повинно бути надто складною технічною проблемою, адже з травня ВПС України вже застосовують ракети Storm Shadow і SCALP компанії MBDA, які були поставлені Великою Британією і Францією.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що отримав інформацію від німецьких колег про згоду ключових парламентських фракцій Бундестагу передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. Однак з того часу постійно отримувала відмову, попри рішення Британії та Франції поставити далекобійні ракети.

Напередодні врешті з владної Соціал-демократичної партії Німеччини пролунали заклики надати Україні ракети Taurus.