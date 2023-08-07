У Словаччині зняли звинувачення в хабарництві з ексглави МВС

Генеральна прокуратура Словаччини зняла звинувачення у хабарництві з колишнього міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Ексміністра внутрішніх справ звинувачували в дачі хабара колишньому голові фінансової адміністрації Франтішеку Імрече.

"Розгляд справи виявив серйозні помилки, які неможливо було виправити в інший спосіб і які виправдовують скасування оскаржуваного судового рішення на попередньому слуханні в частині, що стосується обвинуваченого", – повідомили в прокуратурі.

Каліняка звинувачували у хабарництві разом з олігархом Юзефом Бжелем. Проти них свідчив Імрече, якому Бжель мав "підігнати зарплату", оскільки його зарплата в державній сфері була нижчою, ніж у приватному секторі.

У випадку з Бжелем прокурор не задовольнив прохання про зняття звинувачень.

Імрече очолював фінансову адміністрацію з 2012 по 2018 рік. Передбачалося, що Бжель мав вирішальний голос при заповненні посад у фінансовій адміністрації, щоб "відповідати зарплаті" Імрече.

Після того, як справа була розкрита, Імрече почав співпрацювати з поліцією. Колишній голова фінансової адміністрації відбувся трирічним випробувальним терміном і фінансовим штрафом у розмірі 202 тис. євро.

Роберт Каліняк подав у відставку з посади глави МВС навесні 2018 року на тлі протестів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

Згодом масові протести призвели до повалення всього уряду на чолі з Робертом Фіцо, чия партія наразі є одним лідерів симпатій електорату напередодні парламентських виборів восени.