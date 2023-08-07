В Словакии сняли обвинения во взяточничестве с экс-главы МВД

Генеральная прокуратура Словакии сняла обвинения во взяточничестве с бывшего министра внутренних дел Роберта Калиняка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Экс-министра внутренних дел обвиняли в даче взятки бывшему главе финансовой администрации Франтишеку Имрече.

"Рассмотрение дела выявило серьезные ошибки, которые невозможно было исправить другим способом и которые оправдывают отмену обжалуемого судебного решения на предварительном слушании в части, касающейся обвиняемого", – сообщили в прокуратуре.

Калиняка обвиняли во взяточничестве вместе с олигархом Юзефом Бжелем. Против них свидетельствовал Имрече, которому Бжель должен был "подогнать зарплату", поскольку его зарплата в государственной сфере была ниже, чем в частном секторе.

В случае с Бжелем прокурор не удовлетворил просьбу о снятии обвинений.

Имрече возглавлял финансовую администрацию с 2012 по 2018 год. Предполагалось, что Бжель имел решающий голос при заполнении должностей в финансовой администрации, чтобы "соответствовать зарплате" Имрече.

После того как дело было раскрыто, Имрече начал сотрудничать с полицией. Бывший глава финансовой администрации отделался трехлетним испытательным сроком и финансовым штрафом в размере 202 тыс. евро.

Роберт Калиняк подал в отставку с поста главы МВД весной 2018 года на фоне протестов после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

Впоследствии массовые протесты привели к свержению всего правительства во главе с Робертом Фицо, чья партия сейчас является одним из лидеров симпатий электората накануне парламентских выборов осенью.