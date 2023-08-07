У Туреччині зросла кількість постраждалих від вибуху в порту

Внаслідок вибуху в порту на північному заході Туреччини в понеділок отримали поранення щонайменше 12 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Початкове розслідування показало, що вибух стався через "стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу", заявив Седдар Явуз, губернатор провінції Коджаелі.

Daily Sabah

Він додав, що вибух на об'єкті Турецької зернової ради (TMO) все ще розслідується.

Мер Коджаелі Тахір Буюкакін повідомив, що троє постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Міністерство транспорту заявило, що жодне судно не постраждало.

Як повідомлялося, вибух у порту Деріндже пролунав у понеділок близько 14.40.

Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих.