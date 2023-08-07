В Турции возросло количество пострадавших от взрыва в порту

В результате взрыва в порту на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Первоначальное расследование показало, что взрыв произошел из-за "сжатия пшеничной пыли при перемещении пшеницы с судна в силос", заявил Седдар Явуз, губернатор провинции Коджаэли.

Daily Sabah

Он добавил, что взрыв на объекте Турецкого зернового совета (TMO) все еще расследуется.

Мэр Коджаэли Тахир Буюкакин сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Министерство транспорта заявило, что ни одно судно не пострадало.

Как сообщалось, взрыв в порту Дериндже прогремел в понедельник около 14.40.

Сначала сообщалось о 5 пострадавших.