Пентагон прокоментував атаки дронів по російських суднах у Чорному морі

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів висловилися щодо атаки дронів, внаслідок яких минулого тижня у Чорному морі були пошкоджені російські корабель "Олєнєгорський горняк" та танкер "SIG".

Про це на брифінгу говорив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише "Європейська правда".

Представник Міноборони США заявив, що "не буде вдаватися до розмов про українські операції або ймовірні українські операції".

"Нехай про це говорять вони. Я скажу ще раз, що ми визнаємо, що Україна зараз перебуває в осередку боротьби з окупантами", – додав Райдер.

Він також запевнив, що США "продовжують зосереджуватися на наданні" Києву допомоги у сфері безпеки, якої той потребує, "щоб мати змогу вести контрнаступ і захищати свою територію".

"Але що стосується повідомлень у пресі про безпілотники за лінією фронту, то мені просто нічого щодо цього сказати", – резюмував Райдер.

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що корабель "Олєнєгорський горняк", який був атакований у порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".

У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Внаслідок атаки надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".

Також внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".