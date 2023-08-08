Пентагон прокомментировал атаки дронов по российским судам в Черном море

В Министерстве обороны Соединенных Штатов высказались относительно атаки дронов, в результате которой на прошлой неделе в Черном море были повреждены российские корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

Об этом на брифинге говорил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Представитель Минобороны США заявил, что "не будет прибегать к разговорам об украинских операциях или вероятных украинских операциях".

"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами", – добавил Райдер.

Он также заверил, что США "продолжают сосредотачиваться на предоставлении" Киеву помощи в сфере безопасности, в которой тот нуждается, "чтобы иметь возможность вести контрнаступление и защищать свою территорию".

"Но что касается сообщений в прессе о беспилотниках за линией фронта, то мне просто нечего по этому поводу сказать", – резюмировал Райдер.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что корабль "Оленегорский горняк", который был атакован в порту Новороссийска, стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Также в результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".