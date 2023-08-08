У Румунії передали до суду справи 16 поліцейських та керівників щодо розгону протесту у 2018 році

У Румунії передали до суду справи 16 правоохоронців, у тому числі з вищої ланки, у так званій "справі 10 серпня", коли на антиурядовій акції протесту у 2018 році сталися сутички.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Військові прокурори оголосили, що передають до суду справи 16 осіб, серед яких і правоохоронці вищої керівної ланки: заступник гендиректора генерального директорату жандармерії Бухареста, який зараз працює у генеральному інспектораті жандармерії Румунії; генеральний інспектор головного інспекторського відділу жандармерії Румунії та його заступник.

Більшість звинувачують у зловживанні посадою чи співучасті у таких діях.

Прокурори дійшли висновку, що у день проведення акції правоохоронці Бухареста з порушенням законодавства віддали наказ про розгін 30-тисячної демонстрації, а їхнє втручання порушило принципи обґрунтованості та пропорційності, зокрема, силу застосовували і до людей, які протестували мирно.

"Дії відповідачів призвели до обмеження свободи зібрань, права на фізичну та психологічну недоторканність демонстрантів, які були на площі перемоги, та фундаментальних прав, що гарантуються конституцією Румунії та ЄКПЛ, а також завдання фізичних страждань чи фізичної шкоди, що потребувала лікування до 50 днів, 433 особам", – зазначили у заяві.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року у Бухаресті проходив антиурядовий протест, що переріс у сутички. На акції закликали до відставки уряду та дострокових виборів.

"ЄвроПравда" розповідала про ці події у статті Діаспора проти корупції: що здатні змінити для Румунії та України стотисячні протести в Бухаресті