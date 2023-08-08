В Румынии передали в суд дела 16 полицейских и руководителей по разгону протеста в 2018 году

В Румынии передали в суд дела 16 правоохранителей, в том числе высшего звена, по так называемому "делу 10 августа", когда на антиправительственной акции протеста в 2018 году произошли столкновения.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Военные прокуроры объявили, что передают в суд дела 16 человек, среди которых и правоохранители высшего руководящего звена: заместитель гендиректора генерального директората жандармерии Бухареста, который сейчас работает в генеральном инспекторате жандармерии Румынии; генеральный инспектор главного инспекторского отдела жандармерии Румынии и его заместитель.

Большинство обвиняют в злоупотреблении должностью или соучастии в таких действиях.

Прокуроры пришли к выводу, что в день проведения акции правоохранители Бухареста с нарушением законодательства отдали приказ о разгоне 30-тысячной демонстрации, а их вмешательство нарушило принципы обоснованности и пропорциональности, в частности, силу применяли и к людям, которые протестовали мирно.

"Действия ответчиков привели к ограничению свободы собраний, права на физическую и психологическую неприкосновенность демонстрантов, которые были на площади победы, и фундаментальных прав, гарантируемых конституцией Румынии и ЕКПЧ, а также нанесение физических страданий или физического вреда, который требовал лечения до 50 дней, 433 лицам", – отметили в заявлении.

Напомним, 10 августа 2018 года в Бухаресте проходил антиправительственный протест, переросший в столкновения. На акции призвали к отставке правительства и досрочным выборам.

"ЕвроПравда" рассказывала об этих событиях в статье Диаспора против коррупции: что способны изменить для Румынии и Украины стотысячные протесты в Бухаресте.