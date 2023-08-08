Кабмін схвалив угоду з Молдовою про будівництво мосту через Дністер

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок схвалив законопроєкт щодо ратифікації міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи схвалення законопроєкту про ратифікацію угоди, зауважив, що майбутній міст забезпечить українським експортерам зручний шлях до південно-східної Європи та дозволить збільшити обсяги експорту.

Він також наголосив на важливості інтеграції ринків України до Європи у контексті стимулювання експорту.

Нагадаємо, Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць у червні цього року, а наприкінці липня її ратифікував молдовський парламент.

Згідно з документом, уряд України профінансує технічне проєктування моста, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови – на своїй.

За інформацією Державної адміністрації доріг Молдови, довжина майбутнього моста становитиме 641 метр. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 метрів з українського боку. Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна здатність становитиме п’ять тисяч автомобілів на добу.

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.

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