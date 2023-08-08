Кабмин одобрил соглашение с Молдовой о строительстве моста через Днестр

Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через Днестр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя одобрение законопроекта о ратификации соглашения, отметил, что будущий мост обеспечит украинским экспортерам удобный путь в юго-восточную Европу и позволит увеличить объемы экспорта.

Он также отметил важность интеграции рынков Украины в Европу в контексте стимулирования экспорта.

Напомним, Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць в июне этого года, а в конце июля его ратифицировал молдовский парламент.

Согласно документу, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы – на своей.

По информации Государственной администрации дорог Молдовы, длина будущего моста составит 641 метр. На нем будет две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны. Длина опор в некоторых частях моста будет достигать 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей в сутки.

Ожидается, что мост сдадут в эксплуатацию в 2025 году.

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