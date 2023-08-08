У Болгарії розповіли про візит Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов здійснив візит до Болгарії на чолі делегації.

Про це у вівторок із посиланням на Міністерство оборони Болгарії повідомили місцеві ЗМІ, зокрема БГНЕС, пише "Європейська правда".

Зазначається, що українська делегація провела зустрічі з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим та директором болгарської Служби військової розвідки бригадним генералом Венеліном Венєвим.

Фото: БГНЕС

"Під час переговорів обговорили стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми, що становлять взаємний інтерес. З болгарської сторони було порушено та уточнено питання щодо сайту "Миротворець", – йдеться в повідомленні відомства.

Також у болгарському Міноборони високо оцінили зустрічі, "підкреслили продуктивність переговорів і висловили задоволення рівнем двостороннього співробітництва".

Коли саме відбувся візит, болгарська сторона не розкриває, але наприкінці минулого тижня місцевий телеканал bTV опублікував інтерв’ю з очільником ГУР Міноборони, де той розповів про співпрацю Києва та Софії у сфері озброєнь.